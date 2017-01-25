كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الأربعاء)، عن نتائج البحث عن لصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يسرقان بطاريات السيارات في جدة.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عاطي القرشي، أنه تم تشكيل فريق عمل أمني لتحليل محتوى مقطع الفيديو المتداول، الذي أظهر شخصين يسرقان بطاريات إحدى المركبات بمحافظة جدة، ومعرفة هوية مرتكبي الواقعة.
وأضاف أن شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من ضبط أحد اللصين وهو أفريقي، ووجهت له الاتهام بارتكاب الواقعة، كما حددت الشعبة هوية اللص الآخر، وسيتم ضبطه واستكمال إجراءات التحقيق، تمهيدًا لإحالتهما لهيئة التحقيق والادعاء العام.
يذكر أن الفيديو أظهر اللصين وهما يسرقان بطاريات إحدى الحافلات المتوقفة في شارع عام نهارًا، حيث ارتدى أحدهما قميصًا وبنطالا، فيما ارتدى الآخر ثوبًا.
وفق “أخبار 24”.
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