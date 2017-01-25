كشف تعميم صادر من وزارة التعليم عن الـ 14 ضابطاً التي اعتمدها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لإيفاد المعلمين والمشرفين التربويين للعمل بالخارج.
وتضمنت الضوابط،أن يكون المرشح من المتميزين، ولا يقل تقدير أدائه الوظيفي عن 95 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يحمل المرشح مؤهلا لا يقل عن البكالوريوس ، ولا يقل العمر عن 30 ولا يزيد عن 50، أما المدير والوكيل والمشرف فلا يقل عن 35 ولا يزيد على 55، وألا تقل خدمة المرشح عن 6 سنوات دراسية بالتعليم، والمشرف التربوي عن 10 سنوات دون سنة التقدم للإيفاد.
كما تضمنت أن يكون متزوجا وحسن السيرة والسلوك ولائقا صحياً، وألا يكون طرفا في قضية أو ثبتت إدانته فيها، ويجتاز الاختبار التحريري والمقابلة، بينما يجتاز المشرف المقابلة التي تجرى بإدارات التعليم، وألا يكون المرشح سبق له العمل خارج المملكة، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن الإيفاد في العامين السابقين بعد صدور قرار إيفاده وقبل مباشرة العمل.
و ألا يكون قد اعتذر عن إكمال المدة النظامية للإيفاد خلال السنوات الثلاث السابقة، و ألا يكون المرشح- أثناء العام الدراسي الحالي 1437-1438 ـ معارا أو مفرغا للحصول على درجة علمية، أو ملتحقا بدورة تدريبية مدتها فصل دراسي أو أكثر، وأخيراً اجتياز المرشح للمقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة المختصة بالإيفاد في الوزارة، وحصوله على الحد الأدنى من درجة المقابلة، وهي 70%.
يذكر أن الوزارة أكدت في تعميمها أن اختيار المعلمين سيكون وفق الاحتياج والتخصصات المطلوبة في الخارج للعام الدراسي 1438 / 1439هـ.وفق “أخبار 24”.
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