أعلنت إدارة النادي الأهلي مساء اليوم (الأربعاء) توقيعها رسمياً مع حارس نادي الشباب محمد العويس، بعقد يمتد حتى 2022.
وأوضحت إدارة النادي في بيان لها أن التوقيع مع اللاعب جاء بعد دخوله الفترة الحرة من عقده، والتي تتيح لأي ناد التفاوض والتوقيع معه.
ونشرت إدارة النادي صوراً من توقيع اللاعب مع رئيس النادي الأهلي أحمد المرزوقي، الذي تمنى له التوفيق مع زملائه، مقدماً شكره لرمز الأهلي الأمير خالد بن عبدالله على دعمه الكامل لإدارته ولتدعيم الصفقة.وفق “أخبار 24”.
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