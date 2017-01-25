صناع الأناقة يقدم عروض لمدة 15 يوما ، بها قسائم شرائية هدية بمناسبة الإفتتاح ،حيث أنه عند الشراء بمبلغ 500 ريال تحصل على قسيمة بقيمة 200 ريال ،وعند الشراء بمبلغ 300 ريال تحصل على قسيمة بقيمة 100 ريال ، وعند الشراء بمبلغ 200 ريال تحصل على قسيمة بقيمة 50 ريال.
والعرض سارى بدءا من الأربعاء 25 يناير 2017 الموافق 27 ربيع الآخر 1438
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عروض جديدة ومبهرة من صناع الأناقة
عروض جديدة ومبهرة من صناع الأناقة
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
صناع الأناقة يقدم عروض لمدة 15 يوما ، بها قسائم شرائية هدية بمناسبة الإفتتاح ،حيث أنه عند الشراء بمبلغ 500 ريال تحصل على قسيمة بقيمة 200 ريال ،وعند الشراء بمبلغ 300 ريال تحصل على قسيمة بقيمة 100 ريال ، وعند الشراء بمبلغ 200 ريال تحصل على قسيمة بقيمة 50 ريال.
صناع الأناقة يقدم عروض لمدة 15 يوما ، بها قسائم شرائية هدية بمناسبة الإفتتاح ،حيث أنه عند الشراء بمبلغ 500 ريال تحصل على قسيمة بقيمة 200 ريال ،وعند الشراء بمبلغ 300 ريال تحصل على قسيمة بقيمة 100 ريال ، وعند الشراء بمبلغ 200 ريال تحصل على قسيمة بقيمة 50 ريال.
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