طرح برنامج البيع على الخارطة “وافي” التابع لوزارة الإسكان أول منافسة له في العام 2017 لتصميم وتسويق وبناء وتسليم وحدات سكنية ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار على أراضي الوزارة، في 4 مدن كبرى.
وأوضحت الوزارة أن مشروع العمائر سيكون في الخرج / الأحساء / خميس مشيط / تبوك، حيث يتضمن 9049 شقة، وتأتي في إطار الدفعة الأولى لمشاريع الوزارة للعام الجاري.
ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على كراسة الشروط والمواصفات البالغة قيمتها 15 ألف ريال إلى التقدم بشيك باسم لجنة البيع على الخارطة أو إيداعها في حساب بنك البلاد وإحضار ما يثبت ذلك إلى مقر اللجنة بوزارة الإسكان.وفق “أخبار 24”.
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