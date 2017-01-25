كشف عضو بمجلس الشورى، أن 50 ألف موظف سعودي تم فصلهم من القطاع الخاص مقابل توظيف 172 ألف أجنبي، وذلك خلال الـ9 أشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن الدولة ليست ملزمة بالتوظيف ولكن يتركز دورها في خلق فرص وظيفية للمواطنين.
وأوضح عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان، خلال لقائه أمس في برنامج “الشورى” بالقناة السعودية الأولى، والذي دار حول التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية الذي ناقشه المجلس مؤخراً، أن هذه الأرقام تعكس غياب التنسيق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقال إنه “ليس بالضروري أن يحصل كل مواطن على وظيفة حكومية، فهذا غير موجود في العالم، لكن المهم أن تعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على توفير فرص وظيفية متنوعة، سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي”.
من جهته قال الدكتور معدي آل مذهب إنه ضد السعودة العاطفية التي تقوم على توظيف شخص ما لأنه سعودي فقط، كتوظيف أستاذ جامعي لأنه مواطن رغم أنه لا يملك الكفاءة، معتبراً هذه مشكلة كبيرة جداً.
وأضاف أن المواطن ساهم في انتشار السعودة الوهمية التي تسببت في حرمان الأشخاص من الوظائف مقابل أشياء لا تذكر أحياناً، مشيراً إلى أنه يصعب اكتشاف التوظيف الوهمي إلا حالات بسيطة فقط لعدم وجود أي بيانات حوله.
وفق “أخبار 24”.
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