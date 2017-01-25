قدم فريق الصقور السعودية عرضاً جوياً أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال رعايته اليوم “الأربعاء” حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وتخريج الدفعة (91) من طلبة الكلية.
وأبرز استعراض صقور السعودية مدى التدريب المتقدم والاحترافية العالية التي يتمتع بها الطيارون، حيث شكلوا لوحات جمالية ورسموا أشكالاً عدة منها الخيمة، والسيفان والنخلة، وقلب يخترقه سهم بالإضافة إلى أشكال أخرى.
كما قدم طيارو القوات الجوية الملكية عرضاً جوياً بمختلف الطائرات الحربية أمام خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يُسَلِّم الجوائز لخريجي الكلية.
وفق “أخبار 24”.
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