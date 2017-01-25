الكويت: إعدام 7 أشخاص بينهم أحد أبناء الأسرة الحاكمة في جرائم مختلفة

المحتوى السابق المحتوى التالي بلدية محافظة الخرج تقوم بصيانة مجموعة من الحدائق بالمحافظة