أعلنت النيابة العامة الكويتية اليوم “الأربعاء” تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 أشخاص بينهم كويتيين أحدهم من أبناء الأسرة الحاكمة، و5 وافدين (مصريين وبنغالي وإثيوبي وفلبيني)، لإدانتهم في جرائم قتل مختلفة وخطف وسرقة بالإكراه.
وقال مصدر مسؤول بالنيابة وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، إن حكم الإعدام شنقا قد نفذ بالسجن المركزي، بعد إدانتهم من قبل القضاء العادل من محكمتي الاستئناف والتمييز، وبعد مصادقة أمير البلاد.
وأوضح المصدر أن من بين من تم إعدامهم، “فيصل عبدالله الجابر الصباح”، وهو أحد أبناء الأسرة الحاكمة ومحكوم عليه لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص.”وفق أخبار 24”.
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