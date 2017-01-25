بتوجيه من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ، تواصل إدارة التشغيل والصيانة ” قسم الانارة ” أعمال الصيانة للحدائق وساحات البلدية والتي تم فيها عمل صيانة لحديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر وساحات البلدية بحي الزاهر وحي الأندلس وحي الموسى .
هذا وأكد رئيس البلدية على الدور الجماعي والمتكامل من بين البلدية و المواطن والأسرة في التوعية للأبناء في الحفاظ على الممتلكات العامة في الحدائق والساحات البلدية من العبث والتي تسعى البلدية فيه أن توفر كل الأمكانيات لتحسين الحدائق وتأكيد التواصل المستمر ببين البلدية والمواطن عبر وسائل التواصل الرسمية للبلدية عبر الرقم الموحد 940 أو عبر الحساب الرسمي للبلدية في التويتر @kharjmun1.
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