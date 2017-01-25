احتفلت الشركة بتكريم الدفعة الأخيرة للفائزين في حملة #من_جد ، وبمشاركة نخبةٍ من شعراءِ ومنشدي المملكة والخليج وكبار تنفيذيي موبايلي ممن سلموا الجوائز للحاضرين، في لفتةٍ هي الأولى من نوعها في بثِّ هذا الحدث المهم عبر حساب موبايلي الرسمي في تويتر ولأوّل مرةٍ يتم مثل هذا البث على مستوى الشركات في المملكة، وقد حظيَ البث بعدد مشاهدات وصل إلى أكثر من 73,000 مُشاهدة.
وتشرّفت موبايلي بحضور سعادة الدكتور الشاعر فواز اللعبون، والشاعر القدير حامد زيد، والشيخ القارئ والمنشد مشاري العفاسي، والشاعر القدير سالم سيار، ، والمنشد محمد العبدالله، الذين شاركوا الحضور بآياتٍ قرآنيةٍ وقصائدٍ شعريةٍ وإنشاديةٍ تفاعل معها جمهور الحاضرين والمتابعين.
وقُدّمت الجوائز للفائزين في الحفل، وكانت الجائزة الكبرى عبارة عن 500,000 ر.س ، كما تم تسليم أربع سيارات مرسيدس من نوع سي كلاس لأربعة فائزين، إضافة إلى إجراء مسابقات موازية على تويتر خلال البث المباشر على عدة أجهزة ذكيّة.
استمرت حملة موبايلي الكبرى لمدة شهرين منذ انطلاقها، وقد فتح باب الاشتراك لكافة عملاء موبايلي من غير أي شروط وتم السحب على جوائز كبرى في ثلاثة احتفالات. وتهدف موبايلي من خلال احتفالها بالدفعة النهائية من الحملة التي تتزامن مع إطلاق حملة #أنا_1100 في قنوات التواصل الاجتماعي، لتقديم مفاهيم تنوعية تنفرد بها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة.
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