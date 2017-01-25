أقام العميد دكتور احمد محمد عسيري مدير عام المكتب الخاص لصاحب السمو الملكي الامير بندر الفيصل بن عبدالعزيز ( يرحمه الله) مأدبة عشاء على شرف معالي الدكتور سعود بن سعيد ابو نقطة المتحمي وعضوي مجلس الشورى عبدالعزيز بن سعود ابو نقطة المتحمي واللواء الطيار الركن المتقاعد علي بن محمد عسيري.
وقد حضر الدعوة كل من وكيل جامعة الملك سعود الدكتور يوسف بن عبده عسيري وسعادة السفير علي جعفر العسيري سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان والسفير حسين محمد العسيري السفير بوزارة الخارجية والاستشاري الدكتور ابراهيم احمد سني عسيري رئيس قسم العظام بمدينة الملك فهد الطبية وإستشاري أول القرنية وجراحات تصحيح الإبصار والمياه البيضاء الدكتور عبدالله عسيري بمستشفى المغربي إضافة الى العديد من محبي وزملاء الدكتور احمد عسيري.
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الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
أقام العميد دكتور احمد محمد عسيري مدير عام المكتب الخاص لصاحب السمو الملكي الامير بندر الفيصل بن عبدالعزيز ( يرحمه الله) مأدبة عشاء على شرف معالي الدكتور سعود بن سعيد ابو نقطة المتحمي وعضوي مجلس الشورى عبدالعزيز بن سعود ابو نقطة المتحمي واللواء الطيار الركن المتقاعد علي بن محمد عسيري.
أقام العميد دكتور احمد محمد عسيري مدير عام المكتب الخاص لصاحب السمو الملكي الامير بندر الفيصل بن عبدالعزيز ( يرحمه الله) مأدبة عشاء على شرف معالي الدكتور سعود بن سعيد ابو نقطة المتحمي وعضوي مجلس الشورى عبدالعزيز بن سعود ابو نقطة المتحمي واللواء الطيار الركن المتقاعد علي بن محمد عسيري.
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