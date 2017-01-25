إنجاز جديد يضاف إلى رصيد إدارة تعليم الخرج حيث حققت ثانويتي الهياثم والتاسعة بالخرج وسام شرف جديد في تقييم بيانات قياسات الماء في برنامج جلوب البيئي العالمي للربع الرابع من عام 2016 م ، وبهذا يرتفع رصيد المملكة من الأوسمة إلى 1003 وساماً، وهذا الإنجاز ما هو إلا بفضل الله ثم بالإهتمام والجهد الذي توليه وزارة التعليم لدعم البحث العلمي بالتعليم إضافة إلى جهد منسوبي إدارة تعليم الخرج.
وبهذه المناسبة تهنئ إدارة تعليم الخرج ممثلةً بقسم نشاط الطالبات منسقة المشروع بالإدارة أ/ عفاف الجمعة ومنسقة البرنامج في ثانوية الهياثم أ/ خلود القحطاني و منسقة البرنامج بالثانوية التاسعة بالخرج أ/ فوزية الداغري ومديرات البرنامج بثانوية الهياثم والثانوية التاسعة بالخرج على هذا الدعم والإهتمام الذي يجده تنفيذ البرنامج لديهم وجزيل الشكر لطالباتنا على جهودهم وتفاعلهم آملين استمرار تميز مدارسنا بالبرنامج في إنجازات قادمة .
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