عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة تشغيل المباني المدرسية الجديدة اجتماعها التاسع برئاسة مدير التعليم الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار وذلك صباح اليوم الثلاثاء ، في قاعة الوزارة بحضور جميع أعضاء اللجنة ، حيث تم في الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، والتي تتعلق بقرارات إحداث المدارس ، والاستفادة من بعض المباني المدرسية متعددة الأدوار، كما تم مناقشة أوضاع بعض المباني المستأجرة . والمشاريع المتعثرة.
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مدير التعليم يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة تشغيل المباني المدرسية الجديدة
مدير التعليم يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة تشغيل المباني المدرسية الجديدة
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
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