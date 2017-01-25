دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم “الأربعاء”، الطائرة المقاتلة “F-15 SA”، وذلك بعد رعايته حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وتخريج الدفعة (91) من طلبة الكلية.
ويعتبر انضمام المقاتلة “F.15-SA” التي يطلق عليها “النسر الجارح” إضافة نوعية للقوات الجوية الملكية السعودية، حيث تمنحها تفوقاً نوعياً في القدرات القتالية على مستوى الشرق الأوسط.
وتعتبر مقاتلة “F.15-SA” النموذج الأحدث ضمن مقاتلات F.15، وتمتلك الطائرة الجديدة محطتين جديدتين لتعليق الأسلحة، غير موجودتين في النماذج السابقة، وذلك بهدف تعزيز الحمولة التسليحية للطائرة وقدراتها الفتاكة والتي تشمل رادارات بالغة التطور، تمكنها من القيام بجميع المهام.
وفق “أخبار 24”.
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