قالت مصادر عسكرية، إن القوات المسلحة السعودية تمكنت من ضبط مخزن أسلحة إيرانية الصنع تابعة للميشيليات الحوثية وقوات المخلوع صالح، كما قتلت 9 منهم وأسرت 4 آخرين بينهم قيادي.
جاء ذلك خلال عملية نوعية قامت بها القوات المسلحة بأحد المواقع المحصنة بالشريط الحدودي قبالة محافظة الحرث، نجحت من خلالها أيضا من السيطرة على عدة مواقع استراتيجية.
وكشفت المصادر وفقا لصحيفة “الوطن”، تفاصيل اشبتاكات عنيفة اندلعت بين رجال حرس الحدود وعناصر الميليشيات قتل على إثرها عدد من الانقلابيين الذين حاولوا استهداف نقاط عسكرية تابعة لحرس الحدود شرق محافظة الدائر بقذائف “آر بي جي”، من مواقع محصنة ومرتفعة داخل الأراضي اليمنية.
وأشارت إلى تعرض بعض القرى الحدودية في محافظة الحرث لسقوط عدد من القذائف القادمة من داخل الأراضي اليمنية، لكنها لم تسفر عن إصابات بشرية، حيث ردت المدفعية السعودية وطائرات الأباتشي سريعاً واستطاعت دحر الانقلابيين.
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