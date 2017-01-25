رجع للخرج من الإجازة كبير المقاولين في شركة نيشان المجد للمقاولات العامة النجار/ محمد الهادي.
ويبني على ١٣ دور وخبرة سابقة بجوار المسجد النبوي على ٧ أدور الاستشارة مجانية في المقاولات والعقارات وذلك بالإتصال على رقم 0505591725
رجع للخرج من الإجازة كبير المقاولين في شركة نيشان المجد للمقاولات العامة النجار/ محمد الهادي.
ويبني على ١٣ دور وخبرة سابقة بجوار المسجد النبوي على ٧ أدور الاستشارة مجانية في المقاولات والعقارات وذلك بالإتصال على رقم 0505591725
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