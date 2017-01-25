أكد علي عباس، الخبير القانوني، احترافية مفاوضات إدارة أهلي جدة، للاعب الشباب محمد العويس، وذلك نظير توقيع إدارتي الناديين على خطاباتهما الرسمية المتداولة خلال اليومين الماضيين.
وقال عباس في حديثه الخاص لـ”في المرمى”: “قضية اللاعب محمد العويس، يبدو أنها اخذت منعرج خطير جدا، وهنا أود التوضيح بأن موقف نادي الأهلي احترافي، وذلك نظير توقيع إداراتي الناديين في مخاطباتهما الرسمية”.
وأضاف: “ليس على الأهلي خطأ، وربما أن هنالك عرضا أقوى، جعل الإدارة الشبابية تسعى لإلغاء الاتفاقية المبرمة سابقا”.
وفيما يخص البيان الأخير لإدارة النادي العاصمي: “البيان تحدث عن عدم تشرف نادي الشباب باللاعب محمد العويس، وهذا أمر غير لائق، اعتقد من وجهة نظري أن اللاعب ينتقل بموجب اتفاقية بين الناديين، وذلك من أجل استفادة الشباب من العائدات المالية، والأهلي من خدماته خلال هذه الفترة”.
وفق “العربية”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج