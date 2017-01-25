عبدالعزيز الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رفض عروض المخالصة التي قدمتها إدارة النادي، واشترط استلام حقوقه كاملة للفترة المتبقية من عقدة الذي ينتهي في مطلع مارس 2019 التي تفوق 16 مليون ريال، كون اللاعب يتقاضى سنويا مبلغ 8 ملايين ريال.
و أعلن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأرجنتيني رامون دياز اكتفاء فريقه بالتعاقد مع المهاجم السوري عمر خريبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأوضح دياز لإدارة النادي عدم حاجته للتعاقد مع لاعبين محليين. وكان خريبين وصل أمس إلى الرياض ووجد استقبالا جماهيريا كبيرا، وسيؤدي أول تدريباته مع الفريق اليوم ليتمكن من المشاركة أمام الاتفاق السبت المقبل ضمن الجولة الـ16 لدوري جميل للمحترفين وسيرتدي القميص رقم 77.وفق “الوطن”.
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