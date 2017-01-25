كشف مدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي ( كبش الفداء ) وصاحب التوقيع القضية في موضوع الساعة بالوسط الرياضي ( محمد العويس ) ، الكثير من الخفايا والأسرار بخصوص الاتفاقية التي تمت بين الناديين الشبابي والأهلاوي ورأيه في قرار لجنة الاحتراف بخصوصه بالفترة الماضية على ضوء ما حدث بقضية الحارس الدولي الشبابي.
قال ماجد المرزوقي في تصريحات لبرنامج كورة على قناة خليجية : ” القصة بدأت يوم الخميس بداية معسكر المنتخب السعودي ، فجاءني أن هناك مبلغ تحول لحساب نادي الشباب يغطي ما طلبه اللاعب العويس،وتواصل معي اللاعب محمد العويس وأكد لي أن رغبته بالبقاء لنادي الشباب،وكان يريد أن نفسخ العقد السابق ونوقع من اليوم”.
أضاف : ” كان لدي علم أن يوم الأحد سوف نوقع مع اللاعب محمد العويس لصالح نادي الشباب، وإن لم ننتهي يحق للأهلي التوقيع معه،وتواصل معي اللاعب محمد العويس وأكد لي أن رغبته بالبقاء لنادي الشباب،وكان يريد أن نفسخ العقد السابق ونوقع من اليوم،وكلمني اللاعب محمد العويس أنه سوف يذهب للشرقية عند أخته ومن صباح الأحد سوف يكون في الرياض لتوقيع العقد الشبابي،وتواصلت مع وليد معاذ من النادي الأهلي وقد أقسمت له أنني لست مفوضًا للتوقيع، ولكنه طلب الإتفاقية،ووليد معاذ من الأهلي استطاع أن يتواصل مع العويس في ظرف 5 دقائق، وأنا من معسكر المنتخب أبحث عنه!”.وفق “النادى”.
تابع : ” نادي الشباب تعرض للضرر الكبير والسبب أن هناك من يلعب في “رأس” محمد العويس وقد حصل على سيارة “بنتلي” وراتبه 15 ألف ريال!!! ،ونادي الشباب كيان بناه الأمير خالد بن سلطان وعمره ما ينهز”.
أشار : ” بكل صراحة أستغرب إرسال نادي الأهلي للإتفاقية رغم أنني أخبرت وليد معاذ أنها غير نظامية وأنني لست مفوض،وأوجه رسالة لجماهير نادي الشباب، أنه سوف يجدد مع لاعبيه وسوف يوقع مع لاعبين أيضًا،ولا يتخيل الأهلاويين أن نادي الشباب سهل! وأرجو من الجماهير أن تفهم أن محمد العويس هناك من “لعب في رأسه” ،وللعلم نادي الشباب درسني وعلمني ودفع تكاليف مدرستي الأهلية،ولن أخون هذا النادي أو أطعنه! وما عملته كان لحفظ 6 مليون للنادي الشبابي ،وكانت مهام رئيس نادي الشباب لي واضحة ومحددة، و قد كلفني الرئيس بتوقيع إتفاقية إنتقال لاعب لنادي الوحدة فقط “.
أنهى المرزوقي ،قائلاً : ” القريني أرسل لنادي الأهلي رقم الحساب حتى نوقع الإتفاقية الثلاثية،ومن بعد أن إتضح أنهم يتواصلون مع اللاعب توقفنا،وإذا كان نادي الأهلي سوف يرفع قضية عليّ بتهمة التزوير، سوف أسبقهم للمحكمة وأرفع شكوى عليهم”.
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