أعلن حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الشباب محمد العويس انتقاله رسمياً للنادي الأهلي.
وغرد اللاعب عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: ” بعد التوكل على الله ثم الاستخارة قررت أن تكون وجهتي المقبلة النادي الأهلي ، أسأل الله التوفيق والعون والسداد ” .
وأضاف :” أشكر رمز الشباب الغالي وجميع رجالات النادي ومحبي هذا الكيان على جميع ماقدموه لي طوال فترة تواجدي في النادي فلهم مني خالص الود والاحترام ” .
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