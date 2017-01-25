تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، ستقام بمشيئة الله تعالى صباح غدٍ صلاة الاستسقاء بالمسجد النبوي الساعة 07:20 صباحاً.
وسيؤم المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان .
تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، ستقام بمشيئة الله تعالى صباح غدٍ صلاة الاستسقاء بالمسجد النبوي الساعة 07:20 صباحاً.
وسيؤم المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان .
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