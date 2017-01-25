رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صباح اليوم “الأربعاء” حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وتخريج الدفعة (91) من طلبة الكلية، وتدشين الطائرة الجديدة F.15 – SA .
وكان في استقباله في مقر الحفل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان.
كما شهد الحفل حضور الرئيس السوداني عمر حسن البشير.وفق “أخبار 24”.
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