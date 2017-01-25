قدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل حجم الإيرادات المتوقعة من تحصيل الضريبة المنتقاة بعد تطبيقها بما يتراوح بين 8 و12 مليار ريال سنوياً.
وأكد نائب مدير عام الهيئة فهد الخراشي خلال ندوة تعريفية بضريبة القيمة المنتقاة بغرفة الرياض أمس الثلاثاء، أن نظام الضريبة المنتقاة اكتمل إعداده، ورُفع للمقام السامي لاعتماده، ليُطبق في الربع الثاني من العام الحالي، وأن ضريبة المنتقاة ستطبق بناء على الاتفاقية التي أبرمت بين دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره، أوضح مدير مشروع الضرائب غير المباشرة بالهيئة سليمان الضحيان، وفقاً لـ”الرياض”، أن الضريبة المنتقاة ستُفرض على السلع الضارة بالصحة والبيئة، وأن التاجر سيسترد قيمة الضريبة عند قرب انتهاء صلاحية السلعة قبل بيعها، أو عند احتراق البضاعة بالكامل، مضيفاً أن عقوبات التهرب من دفع الضريبة تشمل الغرامات ووقف الترخيص.
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