أطلقت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض الوراثية والمزمنة بوزارة الصحة مبادرة وطنية لمكافحة مرض السمنة والتوعية بمخاطر المرض وتوفير الرعاية الصحية للمصابين.
وقال فيصل العزام المشرف العام على المبادرة، إن هناك مؤشرات خطيرة على مرض السمنة في المملكة تستدعي تدخل الجهات كافة لمكافحته.
وكشف العزام خلال مقابلة له مع برنامج “يا هلا” على فضائية “روتانا خليجية” عن 20 ألف حالة وفاة من مرض السمنة بالمملكة، كما أن هناك 3 ملايين ونصف المليون طفل مصابين بالمرض، أي ما يعادل 36% من عدد السكان.
وأوضح أنه تم التعاقد مع عدة مستشفيات بالمملكة، وسوف تنطلق الحملة مع 200 مشترك مصاب، حيث سيتم التركيز على الغذاء والرياضة.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم العلاج والخدمات كافة للقضاء على المرض مجانا، حتى إذا استدعى الأمر التدخل الجراحي للمصابين فسوف يتم عمله مجانا.
ولفت إلى أن التسجيل في برنامج الحملة مجاناً سواء للمواطنين أو المقيمين، حيث إن الحملة تستهدف جميع من هم على أرض المملكة، مؤكداً أن المبادرة ليست صحية فقط بل هي توعوية وثقافية وستشمل جوائز بين المشاركين حيث ستقدم 10 جوائز يفوز الأول فيها بمبلغ 50 ألف ريال.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج