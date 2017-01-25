تواصل فرق البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بمحافظة الليث، البحث عن معلم اختفى داخل بحر الشعيبة أثناء خروجه في نزهة بحرية مع المرشد الطلابي بالمدرسة وعدد من الطلاب.
وأوضح المعلم جودالله السلمي، بثانوية الخندق بمكة المكرمة، أن زميله المعلم أحمد مساعد الشريف، معلم اجتماعيات، ذهب في نزهة داخل بحر الشعيبة مع المرشد الطلابي بالمدرسة و8 طلاب، عصر الإثنين الماضي، مشيراً إلى أن المعلم الشريف رغب في السباحة فقفز إلى الماء وابتعد عن مرافقيه شيئاً فشيئاً حتى اختفى عن الأنظار.
وأضاف وفقاً لـ”سبق” أن المرشد والطلاب بدأوا في توجيه النداءات إليه حتى قاربت الشمس على المغيب، دون أن يرد أو يظهر لهم، فتوجهوا إلى الشاطئ وأبلغوا حرس الحدود.
بدوره، قال الناطق الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمكة المكرمة الرائد فارس المالكي، إن فرق الإنقاذ تلقت بلاغاً حول غرق شخص كان يقوم بالسباحة في عرض البحر بعد نزوله من على متن قارب نزهة، مشيراً إلى أنهم يواصلون البحث للعثور عليه.
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