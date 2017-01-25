طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على فصل الجمعيات والمراكز والمؤسسات الأهلية عن الوزارة لتكون في هيئة مستقلة مالياً وإدارياً وترتبط مباشرة بالملك.
كما طالبت اللجنة، الوزارة خلال مناقشة المجلس لتقريرها السنوي، أمس الثلاثاء، بمراجعة خريطة فروعها وتوزيعها بشكل عادل بحيث تخدم جميع الفئات في كل مناطق المملكة.
كما طالبتها بدعم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” لتعزيز دورها في خدمة الأيتام ومساعدتهم لمواجهة ظروف الحياة الصعبة التي يواجهونها.وفق “أخبار 24”.
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