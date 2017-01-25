كشفت مصادر تفاصيل عن حياة الانتحاري خالد غازي السرواني، الذي فجّر نفسه إثر مداهمة استراحة في حي الحرازات بجدة يوم السبت الماضي، وعلاقته بسكان القرية التي كان يسكن بها.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن السرواني خضع لبرنامج الأمير محمد بن نايف للمناصحة قبل عدة سنوات، لكنه عاد للارتباط بتنظيم “داعش” بعد إطلاق سراحه، مضيفة أنه متزوج ولديه طفلان ويسكن في وادي عرعر شرق مكة المكرمة.
وأشارت إلى أن سكان قرية عرعر لاحظوا أنه لا يصلي في مسجد القرية، وعندما استفسروا منه برر ذلك لوجود منافقين داخل المسجد، مبينة أنه آوى إرهابيين في استراحة استأجرها بوادي نعمان وعمل على توفير مستلزماتهم، واختفى بعد مداهمة القوات الأمنية للاستراحة في شهر رجب من العام الماضي والتي أسفرت عن مقتل 4 من الإرهابيين.
من جانبه، استنكر شيخ قبيلة السراونة الشيخ سعد السرواني ما قام به خالد، مؤكداً أنه أمر مرفوض، وأن قبيلته منذ عهد الملك عبدالعزيز تقف مع القيادة الرشيدة، مشيراً إلى تجديد ولائهم لخادم الحرمين الشريفين وبريئون من كل الأعمال الإرهابية.
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