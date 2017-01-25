ذكرت مصادر أن مواطناً في المدينة المنورة أبدى استعداده بالتبرع بمنزل خاص للسيدة المُسنة التي انتشر مقطع فيديو لها، وهي تدعي على أبنائها، الذين وضعوها في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، رغماً عنها.
وأشارت المصادر وفقاً لما أوردت صحيفة “عكاظ”، إلى أن المواطن الذي لم يكشف عن هويته، أكد عزمه على توفير عاملة منزلية لخدمة السيدة المسنة، لافتاً إلى أنه توصل إلى عنوان السيدة وأنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف نقلها إلى المدينة المنورة.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا مقطع فيديو قالوا إنه لأبناء أودعوا أمهم المسنة إحدى دور الرعاية الاجتماعية بالمملكة، فيما كالت الأم الدعاء عليهم بحرقة وحسرة على عقوقهم لها.
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