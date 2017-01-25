اقترح مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، على الإدارة العامة للمرور وضع حوافز لتشجيع السائقين على القيادة بشكل مثالي بعيداً عن التهور؛ وذلك للمساهمة في الحد من الحوادث المرورية والتجاوزات التي تحدث على الطرق.
وقال المفتي خلال استضافته في برنامج “نور على الدرب” عبر “إذاعة القرآن الكريم”، إنه يود لو أن المرور يعلن أن مَن مضى عليه سنة لم يرتكب فيها حادثاً، يعفى من تسديد رسوم تجديد الرخصة، وتسقط عنه المخالفات، مشيراً إلى أن ذلك ربما يكون حافزاً لبقية السائقين على الالتزام وعدم التهور.
وأكد المفتي أن الطرق والشوارع في المملكة جيدة ومتسعة ومصممة على أرقى المستويات والمواصفات وخالية من العيوب ولا ينكر ذلك إلا جاحد، مبيناً أن العيب في أنفسنا بمحاولتنا التلاعب والتحايل على أنظمة المرور، مناشداً قائدي المركبات بالتزام الأنظمة المرورية أثناء القيادة.
وفق “أخبار 24”.
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