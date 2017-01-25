التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض أمس (الثلاثاء)، المدير التنفيذي لشركة “ثيرد بوينت” دان لويب يرافقه الرئيس التنفيذي “لداوكيميكال” اندروي ليفيرز.
وبحث ولي ولي العهد خلال اللقاء الذي حضره أيضاً وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، مجالات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وحول العالم وفق رؤية المملكة 2030.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج