قامت إحدى شركات المقاولات بعرعر بتسكين أحد عمالها داخل إحدى عبارات الطرق التي تستخدم في مجاري السيول والأودية، فيما تحرك مكتب العمل بعد تلقيه بلاغاً ووقف على مكان مبيت العامل، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركة.
وأوضح متحدث فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية أن مكتب العويقلية (120 كلم شرق عرعر) تلقى بلاغاً من قبل الأجهزة الأمنية مساء أول أمس (الإثنين)، حول وجود عامل ينام في إحدى الخرسانات، فتم التوجه للموقع والتأكد من حالة العامل الذي اتضح أنه تابع لإحدى الشركات.
وأبان أن مدير مكتب العويقلية فواز شاحوف، قام بتوفير مسكن للعامل، ومن ثم أبلغ الشركة التي يعمل بها العامل، لمراجعة مكتب العمل، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.وفق “أخبار 24”.
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