روى فهد عبدالرحمن المقاطي – شقيق الشهيد خالد المقاطي الذي استشهد خلال تأدية الواجب على الحد الجنوبي- تفاصيل حرص أخيه الدائم على تأدية الواجب الوطني رغم تعرضه لثلاث إصابات سابقة خلال رباطه.
وقال وفقاً لصحيفة “المدينة”، إن الشهيد خالد كان يصر في كل مرة يصاب فيها على العودة للذود عن حدود الوطن، لافتاً إلى أن شقيقه طلب الشهادة فنالها، وأنه كان دائمَ الاتصال بوالدته ليطلب منها الدعاء له بالشهادة.
وكان خالد قد استشهد خلال رباطه بالحد الجنوبي للدفاع عن دينه ووطنه؛ حيث شيعت جماهير غفيرة جثمانه أول أمس (الإثنين) بمحافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة.
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