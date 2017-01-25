أصدرت إدارة نادي الشباب بيانا تفصيليا شديد اللهجة بخصوص قضية حارس مرمى الفريق، محمد العويس، كاشفة العديد من المفاجآت، ومتهمة الأهلي بإغراء اللاعب عبر تقديم الهدايا والهبات.
وأوضحت الإدارة أن سيارة “بنتلي” تلقاها اللاعب هدية، كانت هي التي غيرت موازينه وعدلت مساره، على حسب تعبيرها، مدرجة كافة مواصفات السيارة، ومؤكدة أنها تحتفظ بأدلة تثبت تورط الأهلي في إغراء اللاعب بطرق غير مشروعة.
وقالت في بيانها إن الشباب لم يعد يهمه اللاعب بعد أن باع نفسه ومهنته، على حد قولها، مؤكدة أنه قد حسم أمره بالتوقيع للأهلي بالترتيب والتخطيط والاتفاق منذ عدة أشهر على هذا الأمر.
وفيما يلي نص البيان كاملا بكافة تفاصيل القضية من وجهة نظر نادي الشباب:
(1) نادي الشباب كان حريصا على تجديد عقد اللاعب وحاول مع اللاعب مرات كثيرة وعلى مدار أشهر عدة، وكان هناك قبول مبدئي من اللاعب، لكن هذا الأمر اختلف بشكل جذري منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر حيث أبدى اللاعب رفضه لكافة محاولات تجديد عقده بأسباب كثيرة وواهية مما شكل قناعة لدينا ولدى جميع العارفين بالأمر أن اللاعب لايرغب التجديد وأن له وجهة أخرى غير الشباب وأنه على تفاهم سري مسبق مع أحد الأندية ولكننا لزمنا الصمت حيال ذلك كوننا لا نملك الدليل ولا نستطيع التحرك دون وقائع.
(2) فوجئنا بتغيير سلوك اللاعب بشكل جذري من ناحية الانضباط والاهتمام بأداء الواجبات وكثرة الغيابات والأعذار.
(3) بعد فراغ اللاعب من المعسكر التدريبي للمنتخب اختفى اللاعب وانقطعت جميع السبل للوصول إليه حتى مع وكيل أعماله وفي تاريخ 16/01/2017م تم اجراء لقاء مع رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي الاستاذ/ أحمد المرزوقي في برنامج صدى الملاعب والذي أكد من خلاله بأن اللاعب/ محمد العويس أهلاوي.
مرفق رابط اللقاء: (https://shahid.mbc.net/ar/episode/221414/صدى-الملاعب-الموسم-2017-الحلقة-15.html ) وهو تأكيد على انتهاك للائحة الاحتراف واللوائح الدولية.
(4) في تاريخ 23/04/1438هـ وصلنا خطاب من الاتحاد العربي السعودي لكرم القدم برقم (3210) يفيد بأن نادي الأهلي قد أرسل اتفاقية انتقال اللاعب/ محمد خليل ابراهيم العويس موقعة من قبل مدير الاحتراف بنادي الشباب الاستاذ/ ماجد عبد الله المرزوقي يطلب فيها إرسال التفويض الكتابي الموقع من قبل رئيس مجلس الإدارة لمدير الاحتراف، استنادا إلى المادة الثامنة (8/2) والتي تنص ( أن يمثل النادي رئيس مجلس إدارته، أو نائب الرئيس، أو الأمين العام، ويحق لرئيس النادي تفويض بعض اختصاصاته كتابيا الى مدير الاحتراف فيما يتعلق بشؤون الاحتراف، وقد تم الرد بأن إدارة النادي لم تفوض الأستاذ/ ماجد المرزوقي بإبرام أي اتفاقية بخصوص انتقال اللاعب/ محمد خليل العويس لنادي الأهلي.
(5) في تاريخ 23/4/1438هـ وصلنا خطاب من الاستاذ/ احمد حسين بامعوضة بنادي الأهلي يفيد بأنه قد تم تحويل مبلغ انتقال اللاعب / محمد العويس لنادي الأهلي بناء على الاتفاقية الموقعة مع مسؤول الاحتراف، وقد تم الرد بعدم وجود أي اتفاقية تعاقده رسمية بين الناديين حول انتقال اللاعب.
( مرفق خطاب نادي الأهلي وخطاب الرد لنادي الشباب) وتم تحويل المبلغ إلى مصدره صباح يوم الأحد وقبل صدور قرار لجنة الاحتراف.
(6) في 24/4/1438هـ صدر قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين رقم (3) وتاريخ 24/4/1438هـ ببطلان اتفاقية انتقال اللاعب محمد العويس من نادي الشباب لنادي الأهلي، رفض العقد المبرم بين نادي الأهلي واللاعب محمد العويس والذي يبدأ بتاريخ 18/1/2017م وحتى 17/01/2022م.
(7) حيث تبين من قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين رقم (3) وتاريخ 24/4/1438هـ وجود عقد احتراف ابرم بين نادي الأهلي واللاعب/ محمد خليل العويس لمدة ( 5 سنوات ) يبدأ من تاريخ 18/1/2017م وحتى 17/1/2022م بدون العمل بما تقتضيه المادة (8/15) ونستند على ذلك أن نادي الأهلي أجرى بالفعل مفاوضات مع اللاعب حول (مدة العقد، وقيمة العقد) قبل تاريخ بداية العقد دون التواصل مع نادي الشباب بصفة رسمية أو الحصول على موافقة كتابية لبدء التفاوض بموجب المادة (8/15) كما هو مذكور أعلاه، وكذلك مخالفة المادة
(8/12) لإجراء التفاوض مع اللاعب دون تزويد اللجنة بصورة من خطاب البدء بالتفاوض الحاصل خلال فترة التفاوض التي استغرقت قبل توقيع العقد بتاريخ 18/1/2017م ونستند أيضا على أن نادي الأهلي وقع عقد احترافي مع اللاعب بتاريخ 18/1/2017م.
ولقد ثبت لدينا يقينا بأن اللاعب قد تعرض لإغراء وتحريض وتأثير من قبل نادي الأهلي وتم ارتكاب مخالفات جسيمة وعلى رأسها التوقيع مع لاعب محترف أثناء الفترة المحرمة ولايزال عقده ساري مع نادي الشباب وهذا انتهاك صارخ للائحة الاحتراف واللوائح الدولية ولجميع أنظمة كرة القدم.
وأنه من المؤسف أنه قد تم تسجيل سيارة جديدة فارهة من نوع “بنتلي/كونتنتال” اللون أزرق بتاريخ 24/1/1438هـ رقم الهيكل 53602 موديل 2016 لوحة رقم ح ي و 7059 باسم اللاعب/ محمد العويس، مع العلم بأن راتب اللاعب الشهري بالنادي لاعب كرة قدم محترم هو خمسة عشر ألف ريال لاغير (15000) ونتحفظ عن نشر اسم صاحب هذه الهدية الجزلة التي غيرت موازين اللاعب وعدلت مساره مخالفة لكل أعراف كرة القدم وأنظمته ولوائحه، كما يتحفظ نادي الشباب بإدلة ووقائع إضافية سيكشفها في الوقت المناسب ولدى الجهات المختصة بالاتحاد السعودي، مما يؤكد أن اللاعب تم تحريضه لعدم التجديد مع ناديه منذ عدة أشهر، وأن مخالفات النادي الأهلي لم تكن وليدة الأحداث المتأخرة هذا الشهر، ومما يفسر لنا رفض اللاعب تجديد تعاقده معنا رغم تقديم عرض مالي بالقيمة القصوى المسموح بها نظاماً، والعدديد من المزايا.وفق “أخبار 24”.
كما نشير إلى حجة منسوبي النادي الأهلي بوجود رسائل نصيبة أو واتس أب عن موافقة إدارة النادي لانتقال اللاعب، فإننا نؤكد أن هذا الأمر قد حُرف عن مساره ولم تكن هذه الرسائل في مكانها ولا زمانها وعلى الرغم من معرفتنا التامة بعدم أهمية هذه الرسائل كمستند نظامي وقانوني إلا أننا نؤكد أن بحوزتنا كم هائل من الرسائل والمحادثات بالواتس اب مع منسوبي النادي الأهلي تثبت عكس ماتم تسريبه منهم وعلى ضلوعهم في إخفاء اللاعب ومحاولة فرض الأمر الواقع علينا.
ولكننا في نادي الشباب ننأى بأنفسنا ونربأ إلى أن ننزل إلى مستوى كشف هذه المحادثات الخاصة ونرجو أن لانضطر إلى ذلك.
ختاما:
أن ماقام به نادي الأهلي وبعض منسوبيه من التأثير على لاعبنا محمد العويس وإغرائه ومخالفة جميع الأنظمة والقوانين الرياضية بتقديم الهدايا والهبات للاعب محترف بنادي منافس ومن ثم التوقيع معه رغم ارتباطه بعد لايزال ساري المدة بما يخالف كل الأنظمة وعدم انتظار المدة النظامية لبدأ التفاوض وهي الستة أشهر الاخيرة من عقده ومخالفة أنظمة الاحتراف بشكل سافر وفاضح وإخفائه وقطع جميع وسائل الاتصال مع ناديه أو وكيل أعماله ليتم فرض الأمر الواقع ويتم التوقيع معه مرة أخرى عند دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة بعقده لهو مخالفة غير مسبوقة يجب أن يقف الجميع ضدها لحماية رياضتنا من العبث والفساد.
وحيث أن نادي الشباب لم يعد يهمه اللاعب بعد أن باع نفسه ومهنته، وحيث أنه قد حسم أمره بالتوقيع للاهلي لانه رتب وخطط وأتفق منذ عدة أشهر على هذا الأمر، فإننا نرغب أن يعي المجتمع الرياض أن قضيتنا هي معاقبة من اعتدى على حقوقنا وعلى القانون والنظام الرياضي وعلى من ارتكب سابقة خطيرة في التاريخ الرياضي السعودي باخفاء لاعب محترف عن ناديه والتوقيع رغم سريان عقده مع نادية ثم استمرار اخفائه حتى يدخل الفترة الحرة ومن ثم يتم التوقيع معه بعقد آخر وذلك بتطبيق أقصى العقوبات الرياضية على النادي ألأهلي وعلى منسوبيه الذين اشتركوا بهذا العمل وعلى اللاعب الذي لم يؤدي ماعليه من عمل وأمانه وقام بارتكاب مخالفات جسيمة ولا يمكن أن تصدر من لاعب محترف وقام بتقبل عطايا وهبات من خارج منسوبي ناديه ومن منسوبي نادي منافس وقيامه بتوقيع عقد احتراف مع نادي أثناء الفترة المحرمة للتعاقد والتفاوض وأن قضيتنا حاليا هي اثبات الضرر الجسيم الذي وقع علينا بخسارة عقد لاعب دولي تم استقطابه منذ صغره والصرف عليه وتدريبه وتنشئته حتى أصبح يشار له بالبنان وأصبح لاعباً دولياً ثم تُنتهك حقوقنا ويتم الالتفاف عليها ولكننا سنحصل عليها بحول الله وقوته.
وعلى ماتقدم فقد تم تقديم شكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد النادي الأهلي وضد اللاعب محمد العويس ونهيب بالإتحاد السعودي لكرة القدم بتطبيق النظام والقانون الرياضي والعدالة المنشودة للجميع وهذا أمل كل الرياضيين الذين آلهمهم وأحزنهم تلك التصرفات غير المسبوقة في التاريخ الرياضي السعودي، ونطالب الاتحاد السعودي بإشراك الجهة المختصة بالدولة للوصول إلى الحقيقة الكاملة.
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