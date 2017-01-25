قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد العنزي إن حادثاً مرورياً وقع على طريق البدع ــ حقل تسبب في انقلاب واحتراق مركبة كانت تقل عائلة أردنية من ستة أفراد.
وأوضح أن الحادث أدى إلى وفاة الأب والأم واثنين من أفراد العائلة، لافتاً إلى تعرض طفل لكسور في العمود الفقري، وسلامة رضيع يبلغ من العمر ثمانية أشهر، حيث لم يصب بأي أذى.
من جهة أخرى أفادت مديرية الشؤون الصحية في تبوك بأن الطفل المصاب نُقل إلى مستشفى الملك خالد بتبوك من مستشفى البدع، مؤكدة أنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.وفق “أخبار 24”.
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