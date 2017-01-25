يرعى خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوم (الأربعاء) حفل كلية الملك فيصل الجوية وتخريج الدفعة الحادية والتسعين من طلبة الكلية.
وسيشرف خادم الحرمين في مقر الكلية على الحفل الذي يقام بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس الكلية، كما سيرعى خادم الحرمين خلال الحفل تدشين المقاتلة F15-SA التي ستنضم للقوات الجوية الملكية.
تجدر الإشارة إلى أن كلية الملك فيصل الجوية افتتحت في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمهما الله، وأعلن عن تأسيسها في عام 1967م الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمهما الله، الذي كان حينها وزيراً للدفاع والطيران.وفق “أخبار 24”.
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