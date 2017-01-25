تبحث الجهات الأمنية بمنطقة نجران عن 3 لصوص فروا عقب فشل محاولتهم سرقة أحد أجهزة الصراف الآلي بمحافظة خباش شرق منطقة نجران، بعد تبادل إطلاق نار معهم.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة نجران النقيب عبدالله العشوي أن رجال الأمن باشروا الساعة 4:30 فجر يوم (الثلاثاء)، بلاغًا من أصحاب أحد المجمعات التجارية، بتعرض جهاز صراف آلي بمحافظة خباش لمحاولة سرقة من قبل 3 أشخاص ملثمين يستقلون سيارة من نوع تويوتا “شاص”، موديل حديث.
وأضاف أن اللصوص فروا عند مشاهدة رجال الأمن، كما قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه دوريات الأمن، وأنه بعد ملاحقتهم ترجلوا من سيارتهم واستقلوا سيارة أخرى حديثة، ولاذوا بالفرار، حيث يجري البحث عنهم.وفق “أخبار 24”.
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