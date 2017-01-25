أكد المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت حافظ عدم تعرض البنوك وأنظمتها الداخلية ومواقعها الإلكترونية وخدماتها المقدمة عبر الإنترنت لأي هجمات إلكترونية.
ووصف ما يتداول في هذا الشأن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإشاعات، لافتاً إلى أن البنوك السعودية ستبلغ عملاءها في حال تعرضت لمثل هذه الهجمات، موضحاً أن البنوك لديها تدابير حماية واحتياطات للتصدي لأي هجمات إلكترونية.
تجدر الإشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخباراً حول تعرض أنظمة عدد من البنوك في المملكة وحسابات عملائها إلى فايروسات خطيرة، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية.وفق “أخبار 24”.
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