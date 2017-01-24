شهدت محافظة الخرج الفترة الماضية عمل دؤوب و متميز و جهود جبارة في مجال تعزيز الثقافة و نشرها بين أهالي المحافظة حيث عملت اللجنة الثقافية بكل تفاني و إخلاص بإشراف رئيسها و أعضائها والخرج اليوم تقرأ في سطور تلك المرحلة التي مرت بها اللجنة:
رسم الخطط و الإستراتجية :
حرصت اللجنة على رسم ملامح الخطط و الاستراتجيات للمساهـمة في مسيرة التنمية و تعزيز الثقافة وتطوير مفاهيمها لدى المجتمع بالمحافظة من خلال إقامة العديد من البرامج و الندوات و إرسال الرسائل الثقافية عبر قنوات التواصل و الاجتماعي .
استقطاب الكوادر البشرية الشابة و المختصة :
عملت اللجنة على استقطاب كوادر بشرية شابة طموحة متخصصة تحمل روح جديدة و تطلعات عالية لتكون ساعداً لها لتحقيق الأهداف و النجاحات .
إقامة الندوات و البرامج النسائية:
إيماناً من اللجنة بالدور الكبير لدى النساء و الفتيات و أنهم جزء من المجتمع و أن عليهم دور كبير في تعزيز مفاهيم الثقافية لدى المجتمع بمختلف فئاته و أجناسه إقامه العديد من البرامج النسائية و المهرجانات المصاحبة لها بالتعاون مع العديد من الجهات .
الدور الإعلامي :
حرصت اللجنة على تعزيز الدور الإعلامي لعلمها التام أن الإعلام جزء من المجتمع فحرصت على شاركته و تعزيز هذه الشراكة و ذلك من خلال تعيين منسقاً إعلامياً للجنة، و إرسال المواد الإعلامية لمختلف وسائل الإعلام، إضافةً إلى ترحيبها التام للراغبين في الاستفسارات و اللقاءات .
نجاحات الندوات و المهرجانات :
شهدت اللجنة إقامة دورات وندوات تخدم أهالي المحافظة و تعزز مبدأ الثقافة التي سجلت نجاحات مبهره على مستوى المحافظة و لعل من أبرزها مهرجان الضاد بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية و أظهرت مدى الاحترافية والتميز الذي أشاد فيه الجميع و شهد تغطية واسعة من وسائل الإعلام المرئي و المكتوب .
استقبال المدارس:
استقبلت اللجنة العديد من زيارات المدارس و يأتي ذلك في إطار السعي نحو تكريس مفهوم الثقافة لدى الطلاب .
تعزيز مبدأ الثقافة لدى أهالي المحافظة :
سخرت اللجنة الثقافية جميع الإمكانات و السبل الممكنة لتعزيز مبدأ الثقافة و عملت طيلة الفترة الماضية على بذل الجهود لترسيخ مفهوم الثقافة و أهــميتها لدى الفرد .
والخرج اليوم تشيد بما تقدمه اللجنة الثقافية و هم
١- حمدان بن إبراهيم الحارثي رئيساً
٢- عبدالله بن علي الجميعه نائبا
٣- عبداللطيف بن محمد المهيني عضو
٤- تركي بن صالح الشعيل عضو
٥- عوض بن محمد الخثعمي عضو
٦- سعد بن سعود العجمي عضو
و تتمنى لهم المزيد من التقدم و السداد و مواصلة العمل الدؤوب وهذه السطور التي لخصها المحرر ليس إلا شيءٍ قليلاً فيما عملته اللجنة منذ استلامها .
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