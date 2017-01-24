من منطلق تشجيع المتميزين بتقديم الخدمات الصحية بالقطاعات الصحية التابعة لمحافظة الخرج وتحفيز العاملين في جميع المرافق الصحية و إعطاء كل ذي حق حقه . قام مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج الدكتور عبدالله بن عمر برناوي اليوم الثلاثاء الموافق: 1438/4/26 هـ بتقديم شهادات الشكر والتقدير الى مدير ومنسوبي مركز صحي حي القطار بمحافظة الخرج.
وقد جاء هذا التكريم بناءً على الزيارات التفقدية التي قام بها خلال الفترة الماضية ، كما وقد أثنى سعادته على مجهودات جميع العاملين بالمركز متمنياً للجميع دوام التوفيق والاخلاص في العمل كي يكونوا قدوة حسنة لجميع العاملين في المراكز الصحية الأخرى .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج