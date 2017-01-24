فند وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير المزاعم الإيرانية حول تدخل المملكة في الشؤون الداخلية لبعض الدول، وذلك على هامش المؤتمر الصحافي مع نظيره الفرنسي في الرياض.
و قال الجبير عن تدخل المملكة في البحرين : ان البحرين مملكة شقيقة وصديقة وهي من طلبت تدخل المملكة مع الإمارات فقدمنا الدعم وهو واجب علينا.
و تابع الجبير : بالنسبة لليمن استجبنا لطلب من الحكومة الشرعية ، بناءا على قرار مجلس الأمن 22 16 لحماية الشرعية من الإنقلاب الذي حدث من قبل الحوثي و صالح ، ولفت الى أن المبادرة الخليجية التي اتفق عليها الإطراف،و الخطوات التي اتفق عليها للخروج من الأزمة و هي تحركات ايجابية جدا، افشلها تحرك الحوثيين و المخلوع صالح.
و اكد الجبير أن مشاكل المملكة مع ايران بدات منذ الثورة الإيرانية عام 1979 عندما تبنت ايران سياسة طائفية ، وسعت لتصدير ثورتها الى دول المنطقة،و تبنت سياسة داعمة للإرهاب و اسست حزب الله في لبنان،و عندما قامت ايران بإقتحام سفارات وقتل دوبلوماسيين ليس فقط في المنطقة ولكن في اوروبا وأمريكا الجنوبية.
و لفت الجبير الى ان تدخل ايران في سوريا يعتبر جرائم حرب، وتدخلها في العراق وهو تدخل كبير جدا ، وما تقوم به من تهريب السلاح والذخائر للقيام باعمال ارهابية في المنطقة بما فيها المملكة العربية السعودية بما يخالف الأعراف و المبادىء الدولية.
و نوه الى امدام ايران لميشيا الحوثي بالذخيرة والسلاح و التي قبضت قوات التحالف على الكثير منها ،مضيفاً ان هناك عناصر من الحرس الثوري الإيراني في العراق و اليمن و سوريا ،مؤكدا ان المملكة العربية السعودية لم تقول بأي عمل عدواني تجاه ايران.
وفق “صدى”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج