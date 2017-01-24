إستطاعت إدارة نادي الهلال من تقليص عقوبة لاعبيها سلمان الفرج وكارلوس إدواردو والتي صدرت بحقهم 5 مباريات لكل لاعب بعد أن إختارت يوم أمس الاثنين يوماً لخوض مباراة دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين
وكان من المقرر أن تقام مباراة الهلال والوحدة في أواخر الشهر القادم الا أن لجنة المسابقات اجتمعت بالأهلي والهلال والفتح والتعاون المشاركين في دوري أبطال آسيا لتقديم مبارياتهم في كأس الملك لتعارضها مع مباريات دوري أبطال اسيا وهذا ماحصل بإختيار كل نادٍ الوقت المناسب له لإقامة دور الـ 16
وأختار نادي الهلال 23 من يناير وهي ليلة الأمس لإقامة المباراة وبذلك يتبقى لكارلوس إدواردو مباراة واحدة فقط وهي مباراة الاتفاق وسيستطيع لعب مباراة القادسية في الجولة بعد القادمة و أما سلمان الفرج فيتبقى عليه مباراتين بعد خصم مباراة الأمس ليغيب عن الاتفاق والقادسية ويحضر أمام الفيصلي وفق “أخبار 24”.
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