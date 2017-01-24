اعترف عضو مجلس إدارة الشباب كنعان الكنعاني بصحة مفاوضة إدارة الشباب لنظيرتها بالأهلي في انتقال الحارس محمد العويس وسلامة الاتفاقية وجميع الأوراق الثبوتية في القضية والتي تدين إدارة الشباب ورئيسها عبدالله القريني وتثبت موافقتها واطلاعها وممارستها لكل خطوات الاتفاق على انتقال العويس للنادي الأهلي اعتبارا من تاريخ 18 يناير .
وكان كنعان الكنعاني قد خرج في حديث فضائي في برنامج مجلس 24 وأكد بأنه مستلم شخصيا ملف العويس من جانب الإدارة الشبابية مقرا باتفاق إدارة الشباب برئاسة عبدالله القريني مع النادي الأهلي في انتقال العويس وصحة العقود والاثباتات واستلام مبلغ التحويل معترفا بتحايل إدارة الشباب في الاتفاقية وتعمد نقضها باختلاق عدم تفويض مدير الاحتراف ماجد المرزوقي بالتوقيع على الاتفاقية لأن الدافع والرغبة من كل ذلك هي ظهور اللاعب من الاختفاء كمايقول .
وفق “أخبار 24”.
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