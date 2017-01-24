أصدرت إمارة منطقة مكة المكرمة قرارات تتضمن تطبيق الحد الأدنى من عقوبات التعدي على أراضي الدولة بحق تسعة مواطنين تعدوا على أراض حكومية في عدد من محافظات المنطقة ومراكزها.
وألزمت الإمارة كل واحد من المتعدين بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، مؤكدة أنها ستستمر في تنفيذ توجيهات أمير المنطقة بمراقبة أملاك الدولة والحفاظ عليها، ولافتة إلى أنها استعادت مطلع العام الجاري ما يقارب 7.9 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات على المحدثين في الأراضي الحكومية تتضمن تغريم مدعي التملك بغرامات لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال، والسجن من 15إلى 30 يوماً في حال تكرار التعدي.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج