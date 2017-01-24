قالت مصادر إن أحد مأذوني الأنكحة بمدينة ينبع أتم عقد النكاح لمواطن يزيد عمره على السبعين (76 عاماً) على فتاة لم تتجاوز السادسة عشرة من العمر، بعدما زوجه إياها شقيق الفتاة بمهر لا يتجاوز 20 ألف ريال.
وأفادت بأن المواطن وشقيق الفتاة حاولا قبل ذلك إتمام الزواج عند ثلاثة من مأذوني الأنكحة، لافتة إلى أن أحد المأذونين رفع بالقضية إلى رئيس محكمة ينبع الذي أصدر قراراً بمنع تزويج السبعيني بالفتاة، بعدما أبدت الفتاة لأحد مأذوني الأنكحة عدم موافقتها.
وأكدت المصادر، بحسب “المدينة”، أن المأذون الرابع أكد أنه لن يسلم عقد النكاح للمواطن السبعيني حتى يشرح لرئيس المحكمة أنه سمع بالفعل موافقة الفتاة بعدما قابلها وسألها عما إن كانت راضية بتزويجها بالسبعيني.
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