أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) عن هوية الإرهابيين اللذين فجرا نفسيهما في استراحة تقع بحي الحرازات بمحافظة جدة، وعلاقتهما بالمتهم الرئيس الذي تم توقيفه في شقة سكنية في حي النسيم حسام الجهني.
وقالت الداخلية إن الإرهابيين هما: خالد غازي حسين السرواني، ونادي مرزوق خلف المضياني عنزي، سعوديا الجنسية.
وأوضحت أنه تم إيقاف 16 شخصا على ذمة التحقيق، ثلاثة منهم سعوديو الجنسية والبقية من الجنسية الباكستانية، حيث أقر الموقوف الرئيس في القضية حسام الجهني، بأنه قام بناءً على تعليمات تنظيم داعش الإرهابي في الخارج باستئجار الاستراحة التي آوى فيها الانتحاريين بحي الحرازات.
وتابعت أن التحقيقات مع الجهني كشفت أنه قام بنقلهما إليها من أحد المواقع بشارع قريش بمحافظة جدة، وكانا حينها متنكرين في زيٍ نسائي، ثم أصبح يتردد عليهما لتوفير جميع مستلزماتهما، مدعياً في الوقت ذاته أن المرأة التي كانت معه أثناء القاء القبض عليه وتدعى فاطمة رمضان بالوشي قد تزوج منها من خلال علاقته بشقيقها الموقوف/ عبدالرحمن رمضان بالوشي الذي يتفق معه في ذات الفكر والتوجه.وفق “أخبار 24”.
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