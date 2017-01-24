وجَّه الشاب القطري -المولود بنصف جسد وبدون أطراف سفلية- غانم المفتاح، رسالة لإمام وخطيب المسجد الحرام للشيخ ماهر المعيقلي، وذلك بعد أن التقاه في صحن المطاف وسلّم عليه أثناء أدائه مناسك العمرة مؤخراً.
وتحدث الشاب غانم عن تفاصيل اللقاء من بدايته، قائلاً: “حينما كنت في الفندق قبل الذهاب للحرم، كنت أدعو الله عز وجل بأن أشاهد إمام الحرم وأسلّم عليه أو أراه من بعيد على الأقل، كوني أشاهده في التلفزيون وأتمنى أن أراه في الحقيقة، ولم أتوقع بعد ذهابي للحرم أن أرفع رأسي لأشاهد إمام الحرم أمامي”.
وأضاف غانم: “اللقاء كان وقت آذان المغرب، وكان الشيخ المعيقلي يجلس في المقدمة ويستعد لإمامة المصلين، وكنت أنا أجلس في الخلف، وأتمنى أن أراه من بعيد، لكن بفضل من الله الشيخ جاء عندي وسلّم عليّ، وبكل تواضع وحنان أبوي احتضني ودعا لي وطلب مني أن أدعو له”.
وتابع: “عند لقائي بالشيخ المعيقلي دمعت عيني من الفرحة، وكنت أتمنى أن أكون أطول كي أقبل جبينه”.
واختتم غانم المقطع الذي نشره على حسابه في “تويتر” برسالة للشيخ المعيقلي، قال فيها: “عمي الغالي فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، كلامك ودعاؤك وحرارة اللقاء زادني شرفاً ورفعة، عمي الحبيب ادعُ لي أن أكون من حفظة القرآن الكريم”.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج