نفى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إيقاف دراسة لائحة الوظائف التعليمية، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة اللائحة رفعت توصياتها للجهات العليا المختصة، والتي لا تزال تنظر فيها.
وكان وزير التعليم قد أكد في وقت سابق أن اللجنة المكلفة بلائحة الوظائف التعليمية تواصل عملها، تمهيداً لرفعها للمقام السامي، وأن وزارته تدعم بشكل فاعل أمان المعلمين الوظيفي.
وأكد أنه تم تشكيل لجنة لإعادة هيكلة سلم الرواتب المعلمين وسوف يتم الانتهاء منها تقريباً، وذلك ضمن خطواتها العملية لمواكبة رؤية المملكة 2030.وفق “أخبار 24”.
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