بعدها عرض مدير وحدة تطوير المدارس الإطار والتنظيم المالي للميزانية المعتمدة للمدارس وآلية وبنود الصرف من خلال النماذج والبيانات المرفقة وأجاب عن استفسارات القادة في هذا الجانب.
ثم تحدث مشرف تطوير أ . عبدالرحمن بن فهد السبيعي عن الاحتياجات المهنية والتدريبية لمدارس تطوير وتم تدوين هذه الاحتياجات من خلال ماعرضه القادة لتنفيذها في المدارس بالفصل الدراسي الثاني من خلال مشرفي تطوير.
كما ناقش الأستاذ عبدالرحمن السبيعي آلية الزيارات المزمع تنفيذها بإذن الله مع المدارس التي برزت في التطوير والتميز والجودة على مستوى المملكة والاستفادة من خبراتهم وتميّزهم في برامج ومبادرات ومشاريع تطوير.
بعدها طرح مشرف تطوير أ . عبداللطيف بن محمد المهيني ورقة عمل في محورين:
الأول / نشر ثقافة تطوير والآلية لتنفيذها في المدارس.
الثاني / أهمية دخول مدارس تطوير في منافسات جائزة التعليم للتميّز واستعداد وحدة تطوير لإقامة البرامج عن هذه الجائزة للتعريف بها لقادة ومنسوبي المدرسة وتقديم الدعم المطلوب .
وفي نهاية اللقاء قدم مدير الوحدة الشيكات المخصصة للدعم المالي المعتمد لمدارس تطوير خلال الفترة القادمة، كما تم تكريم قائد ابتدائية القادسية السابق الأستاذ محمد بن علي المقرن نظير جهوده المتميزة والكبيرة مع برامج تطوير طوال قيادته للمدرسة قبل أن يترجل رسمياً عن التعليم بعد خدمة لأكثر من ثلاثين عاما وتمنى الجميع له التوفيق والسداد .
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