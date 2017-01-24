بدأ قسم شوون المعلمات بالإستعداد للفصل الدراسي الثاني بتحديد العجز والإحتياج ودراسة أوضاع المعلمات ومحاولة إيجاد حلول مناسه لها والرد على الإجازات بما يتناسب مع الميدان في المدارس ، حتى تبدأ الدراسه بإستقرار وانتظام ، ويتمنى القسم من الله عزو جل التوفيق والسداد .
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قسم شؤون المعلمات يبدأ بالإستعداد للفصل الدراسي الثاني وسد الإحتياج بالمدارس
قسم شؤون المعلمات يبدأ بالإستعداد للفصل الدراسي الثاني وسد الإحتياج بالمدارس
الخرج اليوم - سعود الحربي :
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