سيتواجد ثلاث طواقم تحكيمية “أجنبية” لإدارة أقوى مواجهات الجولة الـ16 من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم والتي ستجمع الاتفاق والهلال في الدمام، وكذلك الرائد والتعاون في بريده، وفي جدة الأهلي يستضيف الشباب، ليرتفع عددهم منذ بداية المسابقة هذا الموسم ل13 طاقم تحكيم.
وفي باقي مباريات الجولة رشحت لجنة الحكام الرئيسية محمد الهويش لقيادة لقاء القادسية والنصر ويعاونه بدر الشمراني وعلي بدوي، ولقاء الباطن والخليج سيديره فهد المرداسي ويعاونه محمد العبكري ومؤيد المسجن، وكلف خالد صلوي لإدارة لقاء الفتح والفيصلي وأحمد فقيهي وخلف زيد، واختير لإدارة لقاء الاتحاد والوحدة صالح الهذلول ويعاونه ناصر المظفر وإبراهيم الدخيل.وفق “أخبار 24”.
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